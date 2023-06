Capita vend des activités non essentielles à AdvancedAdvT dans le cadre d'une prise de contrôle inversée

(Alliance News) - Capita PLC a annoncé jeudi qu'elle allait vendre cinq entreprises de logiciels non essentielles à AdvancedAdvT Ltd, un véhicule d'acquisition basé à Londres, dans le cadre d'une prise de contrôle inversée.

Capita, une société de services professionnels et d'externalisation de processus basée à Londres, a déclaré que la vente pour un total de 33 millions de livres sterling comprend les entreprises CIBS, CHKS, Retain, WFM et Synaptic. La transaction s'inscrit dans le cadre du programme de cession de Capita visant à réduire "sensiblement" sa dette, a expliqué le directeur général Jon Lewis.

CIBS propose des solutions financières et commerciales pour les secteurs public et privé. CHKS et Synaptic sont spécialisées dans la gouvernance, le risque et la conformité pour les secteurs de la santé et des services financiers. Retain et WFM proposent des services professionnels mondiaux et des logiciels d'automatisation de la main-d'œuvre pour les secteurs privé et public.

Le transfert d'activités est soumis à l'approbation de la loi britannique sur la sécurité nationale et l'investissement.

AdvancedAdvT a déclaré que la vente constituerait une prise de contrôle inversée et que ses actions seraient suspendues dès l'annonce de jeudi. Le président Vin Murria a déclaré : "Nous sommes enthousiastes à l'idée de saisir de nouvelles opportunités et, avec un trésor de guerre substantiel, l'entreprise est bien placée pour réaliser des fusions-acquisitions qui sont à la fois synergiques et rentables à long terme.

La société d'investissement à capital fixe Marwyn Value Investors Ltd, basée à St Helier, dans l'État de Jersey, a pris connaissance du communiqué. Elle détient une participation de 18 % dans AdvancedAdvT.

Les actions de Capita étaient en hausse de 1,2 % à 33,24 pence chacune à Londres jeudi matin.

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.