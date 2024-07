(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont ouvert en demi-teinte mardi, les investisseurs attendant le témoignage du président de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell.

L'indice FTSE 100 a ouvert en hausse de 18,23 points, soit 0,2%, à 8 211,72. Le FTSE 250 était en baisse de 16,05 points, 0,1%, à 20 782,27, et l'AIM All-Share était en baisse de seulement 0,20 point à 774,96.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,2% à 818,02, le Cboe UK 250 était en baisse de 0,1% à 18 077,01, et le Cboe Small Companies était en légère hausse à 17 124,36.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en baisse de 0,6%, tandis que le DAX 40 à Francfort était en baisse de 0,4%.

Les ventes au détail au Royaume-Uni ont baissé en juin, le temps plus frais ayant freiné les achats de vêtements et de chaussures.

Selon l'Observatoire des ventes au détail BRC-KPMG, le total des ventes au détail au Royaume-Uni a diminué de 0,2 % en juin par rapport à l'année précédente, contre une croissance de 4,9 % en juin 2023. Ce chiffre est supérieur à la baisse moyenne de 1,1 % sur trois mois et inférieur à la croissance moyenne de 1,5 % sur douze mois.

En mai, les ventes au détail ont augmenté de 0,7 % après avoir chuté de 4,0 % en avril.

Helen Dickinson, directrice générale du British Retail Consortium, a déclaré : "Les ventes au détail ont été médiocres en juin, le temps frais de la première moitié du mois ayant freiné les dépenses de consommation.

Aux États-Unis, Wall Street a terminé en demi-teinte, avec un Dow Jones Industrial Average en baisse de 0,1 %, un S&P 500 en hausse de 0,1 % et un Nasdaq Composite en hausse de 0,3 %. Pour le S&P 500 et le Nasdaq Composite, il s'agit d'un nouveau record de clôture.

Dans le calendrier économique de mardi, les investisseurs attendent les commentaires des responsables de la Réserve fédérale, notamment le témoignage de Jerome Powell devant le Congrès, qui pourrait donner des indications sur le calendrier des baisses de taux.

"Le premier jour du témoignage est toujours le plus important car nous pourrons saisir le ton général et les messages clés", a déclaré Ipek Ozkardeskaya chez Swissquote Bank.

"Certains s'attendent à ce que M. Powell soit prudent en ce qui concerne les progrès de l'inflation et qu'il dise aux politiciens américains d'être patients jusqu'à ce que la Fed recueille suffisamment de preuves que l'inflation est sur une voie solide vers son objectif de 2 %. Mais il est possible qu'il se montre légèrement plus optimiste et qu'il soit prêt à réduire les taux d'intérêt plus tôt que prévu en soulignant le ralentissement de la croissance économique et l'assouplissement du marché de l'emploi, ce qui contribuera finalement à ralentir l'inflation."

En outre, les yeux sont rivés sur les données de l'indice des prix à la consommation de jeudi, qui permettront de voir si les États-Unis se rapprochent de leur objectif de 2 %.

L'attention se porte également sur la politique américaine, après que le président Joe Biden ait insisté une nouvelle fois lundi sur le fait qu'il ne quitterait pas la course aux élections américaines, alors que la Maison Blanche a nié qu'il souffrait de la maladie de Parkinson après une performance désastreuse lors d'un débat.

La livre était cotée à 1,2811 USD tôt ce mardi à Londres, en baisse par rapport à 1,2829 USD à la clôture des marchés boursiers lundi. L'euro s'est établi à 1,0828 USD, en baisse par rapport à 1,0833 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 160,77 yens, en hausse par rapport à 160,71 yens.

Dans le FTSE 100, BP a perdu 3,5%.

BP a déclaré qu'il s'attendait à une dépréciation de 2 milliards de dollars au deuxième trimestre, en partie à cause de l'examen des activités de raffinage en Allemagne qu'il a annoncé en mars.

L'entreprise énergétique basée à Londres a également indiqué que la baisse des marges de raffinage affecterait les bénéfices de 500 à 700 millions de dollars.

Shell a chuté de 0,4 %, ce qui a eu un effet négatif sur l'ensemble des actions.

Dans le FTSE 250, Hunting a fait un bond de 7,0 %.

Le fabricant d'équipements pour l'industrie de l'énergie a déclaré que son carnet de commandes au 30 juin s'élevait à environ 700 millions d'USD, contre 565 millions d'USD au 31 décembre.

Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement pour le premier semestre 2024 devrait se situer entre 59 et 61 millions de dollars, ce qui, selon la société, est supérieur aux attentes de la direction et représente une progression annuelle de 22%.

En ce qui concerne l'avenir, Hunting a déclaré que ses perspectives pour 2024 et 2025 sont "positives". Elle a ajouté que sa performance au second semestre devrait être supérieure à celle du premier semestre.

D'autre part, PageGroup a perdu 11 %, après que la société de recrutement a lancé un avertissement sur ses bénéfices.

PageGroup a indiqué que le bénéfice brut du deuxième trimestre 2024 a chuté de 12 % par an pour atteindre 224,3 millions de livres sterling. Ceci est le résultat d'un "ralentissement" des niveaux d'activité.

Compte tenu des transactions plus faibles que prévu en juin, de l'augmentation récente des incertitudes géopolitiques et macroéconomiques et, par conséquent, d'une vision plus prudente pour le second semestre, PageGroup s'attend désormais à ce que le bénéfice d'exploitation de l'année 2024 soit de l'ordre de 60 millions de livres sterling.

Parmi les petites capitalisations londoniennes, Capita a bondi de 21%.

La société d'externalisation et de services professionnels a déclaré qu'elle avait accepté de vendre son activité logicielle autonome, via la vente de Capita One par Capita Business Services, à Orchard Information Systems. L'opération valorise Capita One à 200 millions de livres sterling.

"Capita One fournit aux collectivités locales, aux autorités locales chargées de l'éducation et aux associations de logement des logiciels de gestion des revenus et des prestations, de gestion des logements sociaux et de gestion de l'éducation. Il aide les autorités locales à améliorer l'efficacité, à maximiser la perception des revenus et à fournir des services publics essentiels de la manière la plus rentable possible", a déclaré Capita.

La vente fait suite à une évaluation menée par Capita, qui a identifié les activités qui ne sont pas au cœur de sa stratégie future.

En Asie, l'indice Nikkei 225 à Tokyo était en hausse de 2,0 %. En Chine, l'indice Shanghai Composite était en hausse de 1,3 %, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong était en légère baisse. L'indice S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en hausse de 0,9 %

Le pétrole Brent était coté à 85,43 USD le baril tôt à Londres mardi, en baisse par rapport aux 86,16 USD de lundi.

L'or était coté à 2 358,50 USD l'once, en baisse par rapport aux 2 370,69 USD.

