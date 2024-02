Capita PLC est une société de conseil, de transformation et de services numériques. La société est engagée dans la fourniture de solutions pour transformer et simplifier les connexions entre les entreprises et les clients, les gouvernements et les citoyens. Elle opère à travers deux divisions principales : Public Service et Experience au Royaume-Uni, en Europe, en Inde et en Afrique du Sud. La division Public Service est un fournisseur de services de processus d'entreprise (BPS) et de services technologiques au gouvernement britannique. Les secteurs verticaux de la division Public Service comprennent l'éducation et l'apprentissage, les services publics locaux, la santé et le bien-être, la défense, la sécurité et les incendies, la justice, le gouvernement central et les transports. La division Experience s'occupe de la conception, de la transformation et de la fourniture de solutions d'expérience client au Royaume-Uni, en Allemagne et en Europe. Les secteurs verticaux de la division Experience comprennent les services financiers, les technologies, les médias et les télécommunications (TMT), les secteurs multiples, l'énergie, les services publics et la vente au détail.