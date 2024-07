(Alliance News) - Les actions à Londres sont appelées à ouvrir en hausse ce mardi, après des données décevantes sur les ventes au détail au Royaume-Uni, qui ont montré que le mauvais temps a freiné les achats.

Le calendrier économique pour mardi semble assez calme.

Les investisseurs attendent les commentaires des responsables de la Réserve fédérale, y compris le témoignage de Jerome Powell devant le Congrès qui pourrait apporter des indices sur le calendrier des réductions de taux.

Dans les premières nouvelles économiques, les ventes au détail au Royaume-Uni ont diminué en juin, le temps plus frais ayant freiné les achats de vêtements et de chaussures.

Selon l'Observatoire des ventes au détail BRC-KPMG, le total des ventes au détail au Royaume-Uni a diminué de 0,2 % en juin par rapport à l'année précédente, contre une croissance de 4,9 % en juin 2023. Ce chiffre est supérieur à la baisse moyenne de 1,1 % sur trois mois et inférieur à la croissance moyenne de 1,5 % sur douze mois.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

----------

MARCHÉS

----------

FTSE 100 : en hausse de 17,01 points, 0,2%, 8 210,50

----------

Hang Seng : en hausse de 0,3 % à 17 579,00

Nikkei 225 : clôture en hausse de 2,0% à 41 580,17

S&P/ASX 200 : clôture en hausse de 0,9% à 7 829,70

----------

DJIA : clôture en baisse de 31,08 points, 0,1%, à 39 344,79

S&P 500 : clôture en hausse de 0,1% à 5 572,85

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 0,3% à 18 403,74

----------

EUR : baisse à 1,0827 USD (1,0833 USD)

GBP : baisse à 1,2806 USD (1,2829 USD)

USD : en hausse à 160,97 JPY (160,71 JPY)

OR : baisse à 2 366,72 USD l'once (2 370,69 USD)

PÉTROLE (Brent) : baisse à 85,75 USD le baril (86,16 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

----------

ECONOMIE

----------

Les principaux événements économiques de mardi sont encore à venir :

15:15 SAT Michael Barr, vice-président de la Réserve fédérale américaine, s'exprime

16:00 SAT Le président de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell s'exprime

19:30 SAT Le gouverneur de la Réserve fédérale américaine Michelle Bowman s'exprime

----------

Les négociations entre les jeunes médecins anglais et le nouveau gouvernement devraient débuter aujourd'hui en vue de mettre un terme au long conflit sur les salaires. Les médecins de la British Medical Association doivent rencontrer des représentants du ministère de la santé et des affaires sociales pour tenter de trouver un accord qui mette fin aux grèves qui ont causé de nombreuses perturbations dans les services de santé. Les représentants du syndicat ont déjà déclaré qu'ils s'attendaient à ce que la conversation soit "difficile". Mais le comité des médecins en formation de la BMA a déclaré que les commentaires des travaillistes sur les augmentations de salaire comme étant "un voyage et non un événement" s'alignent sur leurs objectifs de rétablissement des salaires.

----------

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

----------

Berenberg démarre Baltic Classifieds avec 'achat' - objectif de prix 300 pence

----------

JPMorgan place ITM Power sous 'surveillance de catalyseur négatif'.

----------

JPMorgan ramène ITM Power à 'neutre' (surpondérer) - objectif de cours 90 (130) pence

----------

ENTREPRISES - FTSE 100

----------

Vistry a déclaré qu'au premier semestre 2024, le bénéfice d'exploitation ajusté devrait augmenter de 10 % en glissement annuel pour atteindre 227 millions de livres sterling, contre 206,7 millions de livres sterling, avec un bénéfice avant impôt ajusté en hausse de 6,9 % pour atteindre 186 millions de livres sterling, contre 174,0 millions de livres sterling. Le nombre total d'unités achevées est en hausse de 8,5 % par rapport à l'année précédente, passant de 7 143 unités à 7 750 unités. Pour ce qui est de l'avenir, Vistry a déclaré qu'elle était bien placée pour réaliser plus de 18 000 achèvements en 2024, contre 16 118, ainsi que pour dégager un bénéfice annuel supérieur à celui enregistré l'année précédente. "Le groupe a réalisé une solide performance au premier semestre, ce qui renforce la confiance du conseil d'administration dans ses attentes pour l'ensemble de l'année", a déclaré le directeur général Greg Fitzgerald. "Nous sommes impatients de travailler avec le nouveau gouvernement pour résoudre la crise du logement dans le pays et nous sommes extrêmement bien placés pour soutenir son ambition de donner le plus grand coup de pouce au logement abordable depuis une génération".

----------

SSE, avec son partenaire de coentreprise APG, a confirmé qu'il allait de l'avant avec le site d'appel d'offres pour le parc éolien offshore Alpha de 2 gigawatts dans la zone du parc éolien IJmuiden Ver aux Pays-Bas. SSE détient une participation de 50 % dans ce site. Sous réserve d'une décision finale d'investissement, attendue pour la fin de l'année 2025, le parc éolien serait mis en service d'ici la fin de la décennie. Stephen Wheeler, directeur général de SSE Renewables, a déclaré : "Nous sommes heureux de poursuivre le développement du site Alpha de 2GW dans la zone du parc éolien d'IJmuiden Ver aux Pays-Bas avec nos partenaires du consortium APG et ABP. Le succès de notre offre témoigne du travail que le consortium et ses partenaires ont entrepris pour présenter un ensemble de propositions convaincantes afin de développer de manière sensible notre projet d'éoliennes en mer proposé d'une manière qui contribuera positivement à l'environnement marin tout en fournissant un système d'énergie plus propre et plus sûr pour les Pays-Bas.

----------

ENTREPRISES - FTSE 250

----------

PageGroup a lancé un avertissement sur ses bénéfices, après la faiblesse de ses ventes au deuxième trimestre. PageGroup a indiqué que le bénéfice brut du deuxième trimestre 2024 a chuté de 12 % par an pour atteindre 224,3 millions de livres sterling. Ceci est le résultat d'un "ralentissement" des niveaux d'activité. Compte tenu des échanges commerciaux plus faibles que prévu en juin, de l'augmentation récente de l'incertitude géopolitique et macroéconomique et, par conséquent, d'une vision plus prudente pour le second semestre, PageGroup s'attend maintenant à ce que le bénéfice d'exploitation de l'année 2024 soit de l'ordre de 60 millions de livres sterling. Le PDG Nicholas Kirk a commenté : " Nous avons continué à observer des conditions de marché difficiles dans l'ensemble du groupe au deuxième trimestre et nous avons connu un ralentissement des niveaux d'activité tout au long du trimestre, en particulier en termes de nouveaux emplois enregistrés et de nombre d'entretiens. La conversion des entretiens en offres acceptées est le principal défi, car la confiance des candidats et des clients reste faible, reflétant l'incertitude macroéconomique dans la majorité de nos marchés."

----------

Hunting a déclaré que son carnet de commandes au 30 juin s'élevait à environ 700 millions de dollars, contre 565 millions de dollars au 31 décembre. Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement pour le premier semestre 2024 devrait se situer entre 59 et 61 millions USD, ce qui, selon la société, est supérieur aux attentes de la direction et représente une progression annuelle de 22 %. En ce qui concerne l'avenir, Hunting a déclaré que ses perspectives pour 2024 et 2025 sont "positives". Elle a ajouté que sa performance au second semestre de l'année devrait être supérieure à celle du premier semestre. Les prévisions d'Ebitda pour l'ensemble de l'année sont de 134 millions USD et 138 millions USD.

----------

AUTRES ENTREPRISES

----------

Capita a déclaré qu'elle avait accepté de vendre à Orchard Information Systems son activité autonome de logiciels, par le biais de la vente de Capita One par Capita Business Services. L'opération valorise Capita One à 200 millions de livres sterling. "Capita One fournit aux collectivités locales, aux autorités locales chargées de l'éducation et aux associations de logement des logiciels de gestion des revenus et des prestations, de gestion des logements sociaux et de gestion de l'éducation. Il aide les autorités locales à améliorer l'efficacité, à maximiser la perception des revenus et à fournir des services publics essentiels de la manière la plus rentable possible", a déclaré Capita. La vente fait suite à une évaluation menée par Capita, qui a identifié les activités qui ne sont pas au cœur de sa stratégie future. La vente devrait être achevée vers la fin du mois d'août.

----------

Loungers a annoncé que son chiffre d'affaires pour les 53 semaines se terminant le 21 avril a bondi de 25 % pour atteindre 353,5 millions de livres sterling, contre 283,5 millions de livres sterling un an plus tôt. Le bénéfice avant impôt a bondi de 56 %, passant de 7,3 millions de livres sterling à 11,4 millions de livres sterling. L'entreprise a noté qu'un nombre record de 36 nouveaux sites ont été ouverts au cours de l'année, soit sept sites de plus que l'année précédente. En ce qui concerne l'avenir, Loungers a déclaré qu'elle continuait à être "très positive" quant aux perspectives. Il a noté que sur les 11 semaines écoulées depuis la fin de l'année, ses ventes à périmètre constant ont augmenté de 5,0 %. "Nos ouvertures de nouveaux sites continuent de fonctionner exceptionnellement bien, atteignant des niveaux de ventes record, et notre pipeline de nouveaux sites est plus fort que jamais," a ajouté Loungers.

----------

Par Sophie Rose, journaliste senior à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.