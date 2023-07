Capital Bancorp, Inc. a annoncé la nomination de Mary Ann Scully, doyenne de la Joseph A. Sellinger, S.J., School of Business and Management de Loyola University Maryland, en tant que nouveau membre de son conseil d'administration. Forte de sa vaste expérience et de ses remarquables réalisations dans le secteur bancaire, Mme Scully apporte au conseil d'administration des connaissances précieuses et un sens aigu du leadership. Banquière depuis toujours et forte d'une expérience diversifiée de plus de 40 ans sur le marché du Maryland, elle a cofondé la Howard Bank et en a été la directrice générale et la présidente du conseil d'administration jusqu'à sa fusion avec la FNB de Pennsylvanie en 2022.

Sous sa direction, elle a mené avec succès des initiatives de croissance organique et des acquisitions stratégiques, positionnant Howard Bank comme la plus grande société bancaire à siège local dans la région du Grand Baltimore, avec plus de 2 milliards de dollars d'actifs. Avant de rejoindre Howard Bank, Mary Ann a occupé divers postes de direction à Allfirst Bank, où elle a joué un rôle déterminant dans les domaines de la banque régionale, de la banque de proximité, de la planification stratégique, des fusions et acquisitions et de la banque internationale. En 2022, Mary Ann a été nommée PDG de l'année par le Baltimore Business Journal, ce qui témoigne de son engagement constant en faveur de l'excellence.

La même année, elle a été reconnue par la Chambre de commerce du Maryland, qui l'a intronisée au Business Hall of Fame. Nommée l'une des 25 premières femmes à suivre dans le secteur bancaire par American Banker, Mme Scully a également reçu le titre d'Industrielle de l'année 2018 décerné par le Musée de l'industrie de Baltimore, soulignant ainsi son impact durable sur la communauté des affaires et des banques de Baltimore.