Capital City Bank Group, Inc. est une société holding financière. La société fournit une gamme complète de services bancaires et de services connexes aux particuliers et aux entreprises par l'intermédiaire de sa filiale à 100 %, Capital City Bank (la banque). La société propose deux services principaux : les services bancaires et les services de gestion de patrimoine. Elle fournit une gamme complète de services bancaires, notamment des services traditionnels de dépôt et de crédit, des services bancaires hypothécaires, des services de gestion d'actifs, des services fiduciaires, des services aux commerçants, des cartes bancaires, des services de courtage en valeurs mobilières et des services de conseil financier, y compris la vente d'assurance-vie, des services de gestion des risques et de protection des actifs. La banque possède environ 58 bureaux bancaires en Floride, en Géorgie et en Alabama. La société, par l'intermédiaire de Capital City Trust Company, propose des services de gestion d'actifs pour les particuliers. Elle propose également à ses clients l'accès à des produits d'investissement de détail par l'intermédiaire de LPL Financial under, dont les produits d'investissement de détail seraient proposés par LPL.

Secteur Banques