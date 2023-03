Capital & Counties se concentre sur la fusion de Shaftesbury après une perte annuelle

(Alliance News) - Capital & Counties Properties PLC a déclaré mercredi qu'il y avait un fort élan avant l'achèvement de sa fusion entièrement en actions avec Shaftesbury PLC.

Pour l'exercice 2022, la société immobilière avec des investissements dans le West End londonien, Covent Garden et Shaftesbury est passée d'un bénéfice retraité de 35,5 millions de GBP en 2021 à une perte avant impôts de 205,8 millions de GBP.

Cela s'est produit après avoir déclaré une énorme perte sur la juste valeur des actifs financiers qui s'est élevée à 239,5 millions de GBP en 2022, après un gain de 44,6 millions de GBP un an plus tôt.

Le revenu a augmenté de 2,5 %, passant de 72,3 millions de GBP à 74,1 millions de GBP, le revenu locatif net sous-jacent augmentant de 17 %, passant de 48,9 millions de GBP à 57,2 millions de GBP.

Capco a déclaré un dividende de 2,5 pence, en hausse de 67 % par rapport à 1,5 pence. Le bénéfice sous-jacent par action a augmenté à 2,2 pence contre 0,1 pence après retraitement.

L'évaluation immobilière indépendante de Covent Garden s'est élevée à 1,7 milliard GBP, soit une valeur inchangée par rapport à l'année précédente.

L'investissement dans Shaftesbury a été évalué à 357 millions de GBP, en forte baisse par rapport à 596 millions de GBP sur la base du cours de l'action de 368 p, du revenu des dividendes de 13,5 millions de GBP reçus en 2022 et de 2,6 millions de GBP supplémentaires depuis la fin de l'année. Capco a acquis une participation de 25 % dans Shaftesbury en 2020.

"Il y a une dynamique positive dans l'ensemble du domaine de Covent Garden avec une forte demande, des niveaux d'occupation élevés et une croissance des loyers dans toutes les utilisations qui s'est poursuivie en 2023. Malgré le contexte macroéconomique, le West End a clairement démontré sa résilience et son attrait durable avec une forte reprise de la fréquentation et des ventes aux clients qui dépassent les niveaux pré-pandémiques", a déclaré Ian Hawksworth, directeur général de Capco.

Hawksworth a déclaré que le groupe envisageait avec confiance la finalisation de la fusion de Capco et Shaftesbury lundi prochain.

Le groupe combiné disposera d'un portefeuille de 4,9 milliards de livres sterling situé dans certaines des destinations les plus emblématiques du West End.

Capco a déclaré qu'un fort élan s'était créé alors qu'elle se préparait à finaliser la fusion avec Shaftesbury.

"Bien que le West End ne soit pas à l'abri des défis macroéconomiques actuels, il a clairement démontré sa résilience et son attrait durable avec une forte reprise, après la pandémie, de la fréquentation et des conditions commerciales", a-t-il déclaré.

À Johannesburg, les actions de Capco ont perdu 6,4 % à 26,28 ZAR mercredi. Elles étaient en baisse de 4,3 % à 121,00 pence à Londres.

Les actions Shaftesbury ont perdu 4,3 % à 414,60 pence à Londres mercredi matin.

Par Artwell Dlamini, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.