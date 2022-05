Les sociétés immobilières britanniques Capco et Shaftesbury sont en pourparlers pour une fusion de 4 milliards de dollars.

Shaftesbury détiendrait 53% et les actionnaires de Capco le reste dans une transaction structurée comme une acquisition de Shaftesbury par Capco, ont déclaré les sociétés dans un communiqué samedi.

Elles n'ont pas donné de valeur pour l'opération. Sky News a rapporté que les entreprises fusionnées auraient une valorisation de 3,5 milliards de livres (4,3 milliards de dollars).

Les sociétés ont déclaré que la fusion créerait une société d'investissement immobilier axée sur le West End londonien, avec un portefeuille de quelque 270 000 mètres carrés (2,9 millions de pieds carrés) "dans des destinations très en vue, notamment Covent Garden, Carnaby, Chinatown et Soho".

Le fonds souverain de Norvège, actionnaire des deux sociétés, a signalé son soutien à la fusion, ont-ils ajouté.

L'accord potentiel intervient alors que Londres a commencé à se relever du creux de la pandémie et que les voyageurs reprennent l'avion avec l'assouplissement des règles de quarantaine du COVID-19 après presque deux ans.

Lorsque les grandes transactions immobilières britanniques étaient au point mort dans les premiers mois de la pandémie en 2020, Capco a acheté une participation de 26,3 % dans le Shaftesbury, un rival londonien, au magnat de Hong Kong Samuel Tak Lee's pour 436 millions de livres (538 millions de dollars).

Le trust sera dirigé par le patron de Capco, Ian Hawksworth, et présidé par Jonathan Nicholls, président de Shaftesbury, ont déclaré les sociétés. Brian Bickell, qui a été PDG de Shaftesbury pendant 11 ans, prendrait sa retraite à l'issue de la fusion.

Evercore et Blackdown Partners conseillent le conseil de Shaftesbury, et Rothschild & Co conseille Capco, selon le communiqué.

(1 $ = 0,8106 livre)