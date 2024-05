(Alliance News) - Capital Gearing Trust PLC a annoncé vendredi le prochain départ à la retraite de son président Jean Matterson, et a déclaré qu'il était "trop prudent" après avoir déploré la sous-performance de sa valeur nette d'inventaire.

Les actions de Capital Gearing ont baissé de 0,1 % à 4 720,59 pence vendredi matin à Londres.

Le fonds d'investissement basé à Belfast vise une croissance à long terme des actifs des actionnaires en investissant dans une gamme de matières premières, d'actions et d'obligations.

La valeur nette d'inventaire par action était de 4 810,5 pence au 31 mars, en hausse de 0,3 % par rapport aux 4 797,3 pence de l'année précédente. Capital Gearing a déclaré un dividende de 78 pence par action pour l'exercice 2024, contre 60 pence pour l'exercice précédent.

Capital Gearing a déclaré que cela représentait un rendement positif de 1,8 % pour l'année au 31 mars, par rapport au rendement négatif de 3,6 % enregistré pour l'année précédente.

Toutefois, selon la présidente Jean Matterson, ce résultat est "loin d'être satisfaisant" par rapport à l'indice des prix à la consommation (IPC), qui a généré un rendement total de 3,2 % au cours de la même période.

CG Asset Management Ltd, le gestionnaire des investissements de la société, a expliqué : "Nous avons commencé l'année en adoptant une position défensive et, en fin de compte, nous avons été trop prudents", car les inquiétudes concernant les taux d'intérêt et l'inflation, "beaucoup plus rigides que les marchés ne le prévoyaient", n'étaient que partiellement fondées.

"Il s'est avéré que la vague de faillites bancaires du printemps 2023 a été contenue et n'a pas eu de répercussions sur les autres marchés", a ajouté CG Asset Management.

Le président Matterson a quant à lui commenté : "Le pire épisode inflationniste depuis les années 1970 a entraîné une réinitialisation significative du marché obligataire. Bien que cela ait été un vent contraire pour la société au cours des deux dernières années, des rendements nettement plus élevés se traduiront également par une amélioration des rendements à moyen terme.

"Près de 70 % du portefeuille est investi dans une gamme d'obligations de haute qualité dont les rendements sont désormais bien supérieurs à l'inflation. Ces obligations devraient soutenir les rendements au cours des prochaines années".

M. Matterson a également déclaré que "les décotes des fonds d'investissement, qui ont récemment atteint des niveaux historiquement bas lors de la crise financière mondiale, montrent des signes timides d'amélioration".

"Le gestionnaire d'investissement estime qu'il s'agit d'une opportunité convaincante et que l'exposition de la société à cette partie du marché des actions peut, au fil du temps, générer des rendements élevés sans risque excessif."

Vendredi également, Capital Gearing a annoncé que M. Matterson prendrait sa retraite lors de l'assemblée générale annuelle de 2025.

"Nous avons entamé une campagne de recrutement et espérons pouvoir annoncer le résultat dans les prochains mois", a déclaré Matterson, qui a rejoint le conseil d'administration en tant que directeur en mai 2015 et a été promu président au début de juillet 2020.

"Pour éviter que deux administrateurs de longue date ne se retirent en même temps et pour faciliter une transition ordonnée, mes collègues m'ont demandé de rester au conseil d'administration pour une période supplémentaire d'un an", a-t-elle ajouté.

Capital Gearing a annoncé l'année dernière que Robin Archibald, directeur indépendant, se retirerait à l'issue de l'assemblée générale annuelle de juillet.

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.