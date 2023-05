EKF Diagnostics achève les audits de gestion de la qualité

(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mercredi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

Capital Ltd - société de services miniers - Fait le point sur son investissement dans Allied Gold Corp Ltd. Note qu'Allied Gold - dans laquelle Capital détient une participation de 1,55% - a récemment annoncé des plans pour une cotation en bourse en Amérique du Nord et l'élargissement de son équipe de direction. Elle souligne qu'à la fin de 2022, les investissements non cotés représentaient 8,3 millions de dollars sur un portefeuille total de 38,7 millions de dollars, Allied Gold constituant la majeure partie de la partie non cotée.

Braveheart Investment Group PLC - Investisseur dans les petites et moyennes entreprises basé à Barnsley, South Yorkshire - Fait le point sur deux sociétés de son portefeuille d'investissement, Paraytec Ltd et Kirkstall Ltd. Note que Paraytec - détenue à 100% - progresse dans une étude clinique visant à développer des tests rapides pour identifier le cancer et les agents pathogènes, y compris les virus. Les premiers résultats des essais visant à comparer les performances de l'instrument CX300 de Paraytec avec celles des tests PCR indiquent une corrélation allant jusqu'à 100 % avec les patients dont le test PCR s'est révélé positif. L'analyse statistique clinique indépendante et le rapport devraient être achevés en juin, et une nouvelle mise à jour sera alors fournie. Par ailleurs, le 2 mai, l'instrument CX300 a passé avec succès un test indépendant pour le marquage CE, qui certifie sa conformité aux normes de sécurité requises pour un instrument utilisé en laboratoire. À Kirkstall - dont l'entreprise est détenue à 80 % -, le nouveau produit QV1200 a été lancé en février et a déjà suscité un vif intérêt de la part de clients universitaires et commerciaux actuels et potentiels.

EKF Diagnostics Holdings PLC - fabricant de tests de diagnostic et de laboratoire central basé à Cardiff - annonce que les sites de fermentation enzymatique de sa division Life Sciences dans l'Indiana ont passé avec succès leurs audits de gestion de la qualité ISO 9001 : 2015 et ISO 13485 : 2016. En conséquence, la société reste sur la bonne voie pour que toute la nouvelle capacité de fermentation à South Bend soit installée et validée vers la fin du troisième trimestre. Elle ajoute que d'autres fermenteurs devraient être opérationnels et générer des revenus au cours de l'été.

SRT Marine Systems PLC - Fournisseur de systèmes et de technologies de connaissance du domaine maritime pour la surveillance, la sécurité, la sûreté et la protection de l'environnement, basé dans le Somerset, en Angleterre - Annonce l'achèvement et la signature de la phase 1 d'un contrat de système de surveillance maritime des gardes-côtes nationaux annoncé en janvier 2022, pour la livraison d'un système SRT-MDA. La première phase du projet a été achevée en mars et le contrat passe maintenant aux deux phases suivantes qui devraient être mises en œuvre en parallèle sur une période d'environ un an. Le contrat Notes est d'une valeur totale de 40 millions de livres sterling.

Chaarat Gold Holdings Ltd - société d'exploitation aurifère possédant des actifs en Arménie et au Kirghizstan - annonce les résultats de production et d'exploitation pour le trimestre se terminant le 31 mars pour sa mine Kapan en Arménie. Le rapport fait état de 12 371 000 onces d'équivalent or dans des concentrés provenant de son propre minerai, contre 12 164 000 onces l'année précédente. Note que le coût de revient tout compris pour la production de minerai propre de 1 397 USD par once a augmenté par rapport aux 1 352 USD par once de l'année précédente, principalement en raison des effets négatifs du taux de change entre le dollar américain et le dram arménien. La contribution préliminaire non auditée de l'EBITDA autonome de Kapan s'est élevée à 3,2 millions USD, soit une réduction de plus de moitié par rapport aux 7,6 millions USD de l'année précédente. Maintient les prévisions de production de la mine de Kapan entre 50 000 et 55 000 onces de minerai propre et 5 000 à 10 000 onces supplémentaires de minerai produit par des tiers. Continue à chercher des moyens de compenser les pressions sur les coûts.

Prospex Energy PLC - Société d'investissement dans des projets de gaz et d'électricité en Europe - Annonce que le développement du projet d'hybridation solaire photovoltaïque à la centrale électrique d'El Romeral, connu sous le nom de "Projet Helios", qui augmenterait la production de la centrale jusqu'à 60%, progresse bien avant la décision finale d'investissement, qui devrait être examinée en juin.

