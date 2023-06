Capital Limited est une société de services miniers basée à l'île Maurice. La société fournit une gamme complète de solutions de forage, d'exploitation minière, d'entretien et de laboratoire géochimique aux clients de l'industrie minière, en se concentrant sur les marchés africains. La société a deux activités, Capital Drilling et Capital Mining. Son activité Capital Drilling fournit une gamme complète de solutions de forage pour les projets du cycle minier, de l'exploration à la production. Ses services de forage comprennent le carottage à air, les trous de mine, la délimitation, l'assèchement, le forage directionnel, le forage directionnel en profondeur, l'exploration, le contrôle de la teneur, les pré-fentes, la circulation inverse et le forage souterrain. Son activité Capital Mining fournit un service complet et flexible de chargement et de transport et d'exploitation minière pour les propriétaires de mines. Ses services miniers comprennent le chargement et le transport, les services d'entretien, la location opérationnelle d'équipement et des contrats miniers entièrement intégrés adaptés aux circonstances spécifiques des propriétaires de mines.