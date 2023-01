Technology Minerals voit des analyses à haute teneur

(Alliance News) - Les actions suivantes sont les principales hausses et baisses parmi les petites capitalisations du marché principal de Londres ce jeudi.

SMALL-CAP - GAGNANTS

Luceco PLC, hausse de 15% à 122,80 pence, fourchette sur 12 mois 63,47p - 328,86p. Le fournisseur d'accessoires de câblage, de chargeurs et de produits d'éclairage déclare avoir réalisé des transactions conformes aux attentes au cours du dernier trimestre de 2022. Les revenus ont été inférieurs de 22 % à ceux de l'année précédente, mais supérieurs de 10 % à ceux de son quatrième trimestre 2019 pré-pandémique. Par conséquent, le chiffre d'affaires de l'exercice complet est attendu à 206 millions de livres sterling, et le bénéfice d'exploitation ajusté est attendu à l'extrémité supérieure d'une fourchette d'orientation comprise entre 20 et 22 millions de livres sterling. On note également que les principaux clients ont réduit leurs niveaux de stocks de 20 millions de GBP en 2022, comme prévu. En 2023, Luceco s'attend à une nouvelle réduction des niveaux d'inventaire de 5 millions de GBP. Séparément, l'entreprise annonce que le directeur financier Matt Webb a décidé de se retirer après cinq ans dans ce rôle. Il sera remplacé par Will Hoy, actuellement directeur non exécutif et président du comité d'audit, le 1er avril.

Technology Minerals PLC, hausse de 4,4 % à 1,52 pence, fourchette sur 12 mois 1,30 pence - 5,50 pence. Rapporte les résultats d'analyse de la première étape de l'échantillonnage lithogéochimique dans les zones cibles de Knockeen et de Carriglead sur son projet de lithium de Leinster. Les notes, sur 56 échantillons à Knockeen, 41 échantillons ont une teneur supérieure à 1% d'oxyde de lithium. À Carriglead, sur 10 échantillons, six ont une teneur supérieure à 1 % d'oxyde de lithium. Le directeur général Alex Stanbury déclare : " Ces derniers résultats d'analyse du projet Leinster en Irlande sont très encourageants et s'appuient sur les travaux de reconnaissance précédents qui ont montré des teneurs significatives en Li2O dans tous les échantillons. Les résultats annoncés aujourd'hui continuent de démontrer la nature et la taille à haute teneur des blocs dans le matériau échantillonné, tout en élargissant l'étendue connue du train de blocs de pegmatite à spodumène à Knockeen et Carriglead." Technology Minerals est une entreprise basée à Londres qui cherche à créer une économie circulaire pour les métaux de batterie.

PETITES CAPITALISATIONS - PERDANTS

Capital Ltd, en baisse de 7,6% à 107,57 pence, fourchette sur 12 mois 75,00p - 118,00p. L'entrepreneur en services de forage annonce un chiffre d'affaires de 290,3 millions USD en 2022, en hausse de 28 % par rapport aux 226,8 millions USD de 2021. Capital indique que ce chiffre se situe dans la partie supérieure de ses prévisions révisées, soit entre 280 et 290 millions USD. Le revenu mensuel moyen par appareil de forage en exploitation au dernier trimestre de 2022 était de 191 000 USD, soit une hausse de 3,8 % par rapport aux 184 000 USD de l'année précédente. Capital affirme qu'elle aborde 2023 avec un portefeuille de contrats "robuste".

AEW UK REIT PLC, baisse de 6,7 % à 98,00 pence, fourchette sur 12 mois 83,77 pence - 135,00 pence. L'investisseur en immobilier commercial axé sur le Royaume-Uni rapporte une valeur d'actif net au 31 décembre de 166,2 millions de GBP, soit 104,93 pence par action. Ce chiffre est en baisse par rapport aux 193,1 millions de GBP, ou 121,88 pence par action, au 30 septembre. Le rendement total de la valeur liquidative pour le trimestre clos le 31 décembre a été de -12,3 %, contre -2,1 % pour le trimestre clos le 30 septembre. Laura Elkin, gestionnaire de portefeuille, déclare : "Suite à la hausse des taux d'intérêt et à l'évolution du contexte macroéconomique britannique, les évaluations immobilières dans tous les secteurs du marché, en particulier dans le secteur industriel et de l'entreposage, ont considérablement chuté au cours du trimestre. La valeur des actifs de la société n'a pas été épargnée par cette tendance avec une perte de valeur de 10,82% à périmètre constant au cours du trimestre se terminant le 31 décembre."

