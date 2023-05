Capital Metals envisage de faire appel de la suspension de son permis d'exploitation minière

Capital Metals PLC - société de sables minéraux axée sur le Sri Lanka - Mise à jour concernant la suspension temporaire par le Geological Survey & Mines Bureau des licences d'exploitation minière industrielle de la société. La société indique qu'elle consulte ses conseillers juridiques internationaux et locaux, mais qu'elle considère que les motifs de l'avis d'annulation sont dénués de fondement. Elle prévoit de suivre la procédure d'appel conformément à la loi sri-lankaise sur les mines et les minéraux, qui stipule qu'une annulation ne prend pas effet tant que l'appel n'a pas été rejeté. Le président Greg Martyr déclare : "Nous pensons que l'avis d'annulation des LMI est un acte désespéré d'un petit nombre d'individus au sein de la GSMB et, compte tenu de l'enjeu, il sera annulé lorsque le bon sens l'emportera".

Cours actuel de l'action : 2,20 pence, en baisse de 39 % mardi à Londres

Variation sur 12 mois : en baisse de 66 %.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.