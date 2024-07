(Alliance News) - Capital Metals PLC a déclaré mercredi qu'elle avait reçu toutes les autorisations nécessaires pour commencer le forage du projet Eastern Minerals au Sri Lanka.

Selon la société d'exploration de sables minéraux, qui se concentre sur les projets sri-lankais, le programme devrait commencer prochainement. Il se concentrera sur l'augmentation de l'estimation des ressources minérales, ainsi que sur l'obtention d'une "plus grande certitude" dans la zone minière initiale proposée.

L'objectif minimal de Capital Metals est d'augmenter progressivement les ressources jusqu'à deux fois leur volume actuel. Les perspectives d'augmentations significatives devraient être évidentes à court terme grâce à l'analyse visuelle et en laboratoire d'échantillons, a expliqué la société.

L'estimation actuelle des ressources minérales du projet est de 17,2 millions de tonnes à un peu moins de 18 % de minéraux lourds totaux.

"Nous avons entrevu le potentiel de hausse des forages de 2018 et 2021, qui ont produit des teneurs supérieures à notre [estimation des ressources minérales] actuelle. Il est possible d'atteindre des multiples de l'ERM actuelle en forant jusqu'au sous-sol alluvial, avec une profondeur moyenne prévue de 10 mètres par rapport à la moyenne actuelle de 1,6 mètre pour l'ERM. L'extension des ressources matérielles est également probable si l'on fore l'ensemble des sables marins, à l'intérieur de la plage et des avant-dunes", a déclaré Greg Martyr, président exécutif du conseil d'administration.

"Nous sommes très enthousiastes à l'idée d'être enfin en mesure de tester la hausse des ressources en vue d'augmenter la durée de vie de la mine et la capacité de production du projet, qui sont actuellement de 10 ans, ce qui aura pour effet d'améliorer sensiblement la [valeur actuelle nette] du projet."

Les actions de Capital Metals s'échangeaient en hausse de 5,3 % à 1,79 pence l'unité à Londres mercredi matin.

