Capital Metals restructure sa filiale pour apaiser le bureau sri-lankais

(Alliance News) - Capital Metals PLC a déclaré lundi avoir transféré une participation de 60 % dans sa filiale Damsila Exports Pvt Ltd à un ressortissant sri-lankais associé à la société depuis 2015, dans le but de satisfaire le Geological Survey & Mines Bureau sri-lankais.

Cette décision fait suite à la suspension temporaire par le GSMB des licences d'exploitation minière industrielle de la société de sables minéraux qui s'approche de la phase de développement minier du projet Eastern minerals au Sri Lanka, comme annoncé à la mi-décembre.

Capital Metals a déclaré plus tôt en février qu'elle avait l'intention de restructurer la structure de propriété de Damsila dans le but de résoudre les préoccupations de la GSMB et de faire lever les suspensions.

Les actions de Capital Metals ont plongé de 8,9 % à 4,10 pence chacune à Londres à la clôture lundi.

Elle a déclaré que les accords d'actionnaires de Damsila fournissent des protections à la société, principalement en exigeant un vote de 75 % sur toutes les décisions clés à prendre par Damsila, tandis qu'une nouvelle société de traitement secondaire appelée ProcessCo est en cours de formation, qui sera détenue par Capital Metals.

Capital Metals a déclaré que la restructuration a été réalisée sans avoir d'impact matériel sur la valeur économique de la société dans le projet Eastern, car elle continuera à financer son capital et les opérations du projet.

Elle a ajouté avoir fourni à la GSMB des preuves que la restructuration a eu lieu, demandant ainsi la levée des suspensions temporaires "dès que possible".

"Bien que nous ayons été informés que notre structure de propriété était légalement correcte, la restructuration a été réalisée pour satisfaire le GSMB que l'esprit de la loi se reflète dans notre structure de propriété, tout en assurant que la société conserve la grande majorité de la valeur économique du projet", a déclaré le directeur général Michael Frayne.

"Nous attendons avec impatience la levée de la suspension temporaire et l'achèvement de nos négociations avancées avec les partenaires stratégiques locaux potentiels et les partenaires d'écoulement, qui se sont poursuivies de manière positive."

Par Greg Rosenvinge, journaliste d'Alliance News

