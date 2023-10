Capital Metals PLC - société minière basée à Londres et spécialisée dans l'exploitation des sables minéraux au Sri Lanka - a annoncé vendredi qu'elle croyait comprendre que le conseil d'investissement du Sri Lanka, l'agence de promotion des investissements, participerait désormais à l'évaluation et à la recommandation de l'approbation des licences minières, tandis que le GSMB continuerait à jouer un rôle dans la gestion des licences. Cette décision fait suite à un document ministériel du gouvernement sri-lankais qui a été approuvé fin juillet et qui prévoit une modification des procédures d'octroi des licences d'exploitation minière. La société ajoute qu'elle en est aux dernières étapes de la création d'un conseil d'administration de la société d'investissement qui détiendra tous ses intérêts au Sri Lanka et bénéficiera des protections directes contre la nationalisation. Greg Martyr, président exécutif, déclare : "Grâce à une combinaison de réformes procédurales et d'enquêtes publiques, il est agréable de voir que la capacité d'abuser de l'autorité et d'entraver le processus d'octroi de licences d'exploitation minière s'éloigne progressivement des fonctionnaires de la GSMB. Cela ne peut être qu'une bonne chose pour le pays et notre situation".

Par ailleurs, un certain nombre d'actions en justice se poursuivent. Martyr déclare : "Les procédures judiciaires auxquelles nous avons participé jusqu'à présent ont été menées de manière professionnelle avec la coopération des hautes autorités sri-lankaises concernées. Cela nous conforte dans l'idée que la suspension des LMI de l'entreprise est le fait d'une minorité de mauvais acteurs et qu'elle n'est pas soutenue par l'État.

"L'entreprise surveille de près ses coûts afin de s'assurer qu'elle dispose de fonds suffisants pour couvrir ses frais généraux tout en réduisant au minimum toute activité sur le terrain", ajoute M. Martyr.

Cours actuel de l'action : 1,47 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 70

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

