Un juge fédéral de Virginie a rejeté lundi une plainte accusant Capital One de surfacturer les transactions effectuées en devises étrangères par les détenteurs de cartes de crédit et de débit.

La juge du district d'Alexandria, Patricia Tolliver Giles, a déclaré que les détenteurs de cartes dans le cadre de l'action collective proposée n'avaient pas identifié dans leur contrat de carte un libellé "clair et sans ambiguïté" concernant les taux et les frais imposés par Capital One.

Quatre plaignants ont déclaré que Capital One cherchait à maximiser ses profits en appliquant des taux "fictifs" lorsqu'elle convertissait des transactions en devises étrangères en dollars.

Ils affirment que la banque basée à McLean, en Virginie, a ignoré les règles établies par les sociétés de traitement des cartes Visa et Mastercard, selon lesquelles elle doit utiliser les taux du marché de gros ou les taux imposés par le gouvernement.

Les plaignants affirment que cette pratique a également permis d'augmenter les bénéfices sur les transactions pour lesquelles les titulaires de cartes paient un pourcentage de la transaction, généralement 3 %, à titre de frais.

Le juge a déclaré que les plaignants n'avaient pas démontré que leurs contrats de carte incorporaient les règles des sociétés de traitement, ou qu'ils avaient créé une "attente objectivement justifiée" que leurs taux de change ressembleraient à ceux pratiqués par Capital One ou les sociétés de traitement.

"Les plaignants n'ont pas réussi à alléguer de manière plausible des faits suffisants pour affirmer que les défendeurs ont violé une obligation contractuelle envers les plaignants en raison de leur propre conduite ou de celle des sociétés de traitement", a écrit M. Giles.

Les avocats des plaignants n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Capital One n'a pas répondu immédiatement à des demandes similaires.

Le secteur des cartes de crédit de Capital One représentait 25,7 milliards de dollars, soit 70 % du revenu net de la banque en 2023.

Les avocats des plaignants ont déposé une plainte similaire contre Bank of America devant le tribunal fédéral de Charlotte, en Caroline du Nord.

Le 6 décembre, un juge fédéral a recommandé de rejeter la demande de Bank of America de classer l'affaire. Un juge de district décidera d'accepter ou non cette recommandation.

Le 19 février, Capital One a annoncé son intention de racheter Discover Financial Services, dont le réseau de cartes rivalise avec ceux de Visa et de Mastercard, pour un montant de 35,3 milliards de dollars en actions.

L'affaire est la suivante : Wright et al v Capital One Bank (USA) NA et al, U.S. District Court, Eastern District of Virginia, No. 21-00803.