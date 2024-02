Capital One, une banque de consommateurs en ligne et émettrice de cartes de crédit soutenue par l'investisseur Warren Buffett, envisage une acquisition potentielle du prêteur de cartes de crédit Discover Financial Services, a rapporté Bloomberg News, citant des personnes familières avec le sujet.

Capital One a travaillé avec des conseillers pour "étudier un accord" pour Discover, selon le rapport. Il ajoute que les délibérations sont en cours et qu'il n'est pas certain qu'elles aboutissent à un accord.

Discover et Capital One n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

À la fin de l'année 2023, Discover a déclaré qu'elle étudiait la possibilité de vendre son activité de prêts étudiants et qu'elle cesserait d'accepter de nouvelles demandes de prêts étudiants en février.

En juillet, la société a révélé qu'elle faisait l'objet d'un examen réglementaire concernant certains comptes de cartes de crédit classés de manière incorrecte depuis la mi-2007. Le PDG Roger Hochschild a quitté la société en août.

En octobre, Discover a déclaré qu'elle acceptait d'améliorer sa conformité avec les consommateurs et sa gouvernance d'entreprise dans le cadre d'un accord avec la Federal Deposit Insurance Corp (FDIC).

En janvier, Discover et Capital One ont annoncé des baisses respectives de 62 % et 43 % de leurs bénéfices au quatrième trimestre, les banques ayant augmenté leurs provisions pour pertes sur créances irrécouvrables, la hausse des taux d'intérêt augmentant le risque de défaillance des consommateurs sur les cartes de crédit et les prêts hypothécaires. (Reportage de Juveria Tabassum ; Rédaction de Cynthia Osterman)