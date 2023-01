Capital One supprime 1 100 postes technologiques - source

La société prévoit de supprimer sa famille de postes "Agile" et de l'intégrer dans les rôles existants d'ingénieur et de chef de produit, a-t-elle indiqué dans un communiqué. Les employés concernés ont été invités à postuler pour d'autres rôles au sein de la banque.

Les actions du géant des cartes de crédit ont chuté de près de 4 % à 97,98 $ dans les échanges de l'après-midi.

"Le rôle Agile dans notre organisation Tech était essentiel à nos premières phases de transformation, mais à mesure que notre organisation mûrissait, la prochaine étape naturelle était d'intégrer les processus de livraison agiles directement dans nos pratiques d'ingénierie de base", indique le communiqué.

La société comptait plus de 55 000 employés au troisième trimestre clos en septembre 2022, selon les documents déposés par la société. Bloomberg News a été le premier à faire état de ces suppressions d'emplois.

Au fil des ans, des entreprises comme Capital One ont investi massivement dans la technologie alors que la concurrence s'intensifiait entre les géants de la carte et les fintechs.

"Leurs contributions ont été essentielles à la maturation de notre modèle de livraison de logiciels et à notre transformation technologique globale", a déclaré Capital One.

Les suppressions d'emplois interviennent également à un moment où les entreprises technologiques, les bourses de crypto-monnaies et les sociétés financières réduisent leurs effectifs et ralentissent les embauches alors que la croissance économique mondiale ralentit en raison de la hausse des taux d'intérêt, de l'inflation galopante et d'une crise énergétique en Europe.

Capital One publiera ses résultats du quatrième trimestre la semaine prochaine. Les analystes s'attendent à ce que le géant des cartes de crédit enregistre un bénéfice de 3,85 dollars par action, contre 5,41 dollars un an plus tôt.