Les chances de Capital One de faire passer aux autorités de régulation son acquisition de Discover Financial pour 35,3 milliards de dollars dépendent de la capacité de la banque à perturber le secteur très fermé des cartes de crédit aux États-Unis, ont déclaré cinq experts en droit des sociétés interrogés par l'agence Reuters.

Les investisseurs n'accordent que 50 % de chances à la réalisation de l'opération, car ils craignent que le projet d'acquisition ne devienne un paratonnerre pour les autorités de régulation et les législateurs américains qui s'inquiètent du niveau élevé des taux d'intérêt et des frais liés aux cartes de crédit.

Pour augmenter ses chances de voir l'opération approuvée, Capital One devra montrer qu'elle partagera avec les consommateurs une partie des 2,7 milliards de dollars d'économies avant impôts prévues par l'opération, ont déclaré les personnes interrogées.

"En fin de compte, le régime actuel des régulateurs veut savoir si, et comment, cette fusion profitera aux consommateurs", a déclaré Abiel Garcia, ancien procureur général adjoint du ministère de la Justice de Californie, aujourd'hui avocat antitrust chez Kesselman, Brantly & Stockinger.

Selon les analystes de TD Cowen, la fusion de Capital One et de Discover, les quatre et cinq premiers acteurs du marché américain des cartes de crédit en termes de prêts, donnerait naissance au plus grand émetteur avec environ 250 milliards de dollars de soldes de cartes et une part de marché de 22 %.

Selon les experts juridiques, Capital One devrait convaincre les autorités de régulation que ce poids rendrait ses offres moins chères plutôt que plus onéreuses. En théorie, Capital One pourrait y parvenir parce qu'en possédant le réseau de paiement Discovery, elle n'aurait pas à payer de frais d'accès comme c'est le cas pour Mastercard et Visa.

Les porte-parole de Capital One n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur l'impact de l'acquisition sur le montant des frais facturés aux consommateurs. En annonçant la transaction, Capital One et Discover ont déclaré qu'elle se traduirait par de "bonnes affaires pour les consommateurs et les petites entreprises", mais n'ont donné aucun détail.

"Je pense qu'il s'agit d'une acquisition extrêmement favorable aux consommateurs parce qu'elle accroît la puissance d'un autre réseau", a déclaré William Nygren, directeur des investissements aux États-Unis chez Harris Associates, l'un des principaux investisseurs de Capital One.

Les porte-parole de l'Office of the Comptroller of the Currency et de la Federal Reserve, qui doivent approuver l'opération, n'ont pas fait de commentaires. Les porte-parole de la Federal Trade Commission et du ministère américain de la justice, qui examinent les fusions sous l'angle de la législation antitrust, se sont refusés à tout commentaire.

Capital One est l'un des émetteurs américains de cartes de crédit qui facturent le plus aux consommateurs, avec des taux annuels en pourcentage supérieurs à 30 %, selon une enquête du Consumer Financial Protection Bureau publiée la semaine dernière. L'enquête a révélé que plus la société émettrice de cartes de crédit est importante, plus elle est susceptible de facturer des intérêts élevés aux consommateurs.

George Alan Hay, professeur d'antitrust à la faculté de droit de l'université Cornell, a toutefois déclaré que Capital One pourrait être en mesure de faire valoir que l'opération ne modifierait pas fondamentalement le paysage concurrentiel des émetteurs de cartes en termes de parts de marché "parce que personne n'aura de monopole".

L'accord intervient également dans un contexte d'examen des frais de cartes par le Congrès, qui a été alimenté en partie par les commerçants, une force puissante à Washington qui pourrait défendre les intérêts de Capital One.

Des législateurs tels que Dick Durbin, whip de la majorité au Sénat et représentant de l'Illinois, où Discover est basée, ont critiqué Visa et Mastercard pour leur mainmise sur le marché.

"Le marché des cartes de crédit est tellement dépourvu de concurrence que tout changement est probablement une amélioration", a déclaré Doug Kantor, conseiller général de la National Association of Convenience Stores (association nationale des dépanneurs).

Après la main-d'œuvre, les frais de cartes de crédit représentent le deuxième coût d'exploitation le plus important pour les dépanneurs, a-t-il ajouté. L'accord pourrait être utile si Capitol One "se positionnait comme un concurrent majeur de Visa et Mastercard" et contribuait à faire baisser les frais, a déclaré M. Kantor.

Un porte-parole de Mastercard a déclaré que le partenariat entre Capital One et Mastercard "se poursuivra à long terme". Visa n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

CARTE SAUVAGE

Il est vrai que les autorités antitrust sont souvent sceptiques à l'égard des acquéreurs qui jouent les champions de la consommation.

Le mois dernier, un juge américain a bloqué la tentative d'acquisition de Spirit Airlines par JetBlue, les entreprises n'ayant pas réussi à démontrer que l'opération renforcerait la position de Spirit en tant que compagnie aérienne à bas prix et entraînerait une baisse des tarifs.

Brian JM Quinn, professeur à la Boston College Law School, spécialisé dans les transactions d'entreprises, a déclaré que la différence avec Discover est qu'elle est beaucoup plus petite que Mastercard et Visa, et que Capital One pourrait faire valoir que Discover a besoin de ses ressources pour être plus compétitive.

"Dans cette mesure, l'opération pourrait être très favorable à la concurrence et les tentatives visant à la bloquer ne feraient que renforcer la position dominante de Visa et Mastercard sur le marché", a déclaré M. Quinn.

Le timing de l'accord est un joker majeur, puisqu'il intervient au cours d'une année d'élections présidentielles aux États-Unis, où les hommes politiques sont désireux de jouer les défenseurs des consommateurs. La sénatrice démocrate Elizabeth Warren, par exemple, a appelé mardi à bloquer l'accord.

"Je pense que la question la plus importante est de savoir ce que nous réserve l'aile populiste du parti républicain", a déclaré Jeremy Kress, professeur de droit à l'université du Michigan et ancien avocat spécialisé dans les fusions et acquisitions au sein de la Fed. "Il est possible que certains des populistes les plus virulents de la droite se rebiffent également. (Reportage de Michelle Price à Washington et de Carolina Mandl à New York ; Reportage complémentaire de Chris Sanders, Pete Schroeder et Tatiana Bautzer ; Rédaction de Greg Roumeliotis et Chris Reese)