Les actions de Discover Financial ont augmenté de 11 % avant la cloche mardi, après que la banque de consommation Capital One Financial a déclaré qu'elle achèterait le prêteur de crédit dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à 35,3 milliards de dollars.

L'action Discover s'échangeait à 122,92 dollars, contre 138,24 dollars pour l'offre par action de Capital One, et est en passe d'ouvrir à son plus haut niveau depuis près de deux ans si les gains actuels se maintiennent. La hausse devrait également ajouter plus de 3 milliards de dollars à la capitalisation boursière de Discover.

L'opération est la plus importante jamais réalisée dans le secteur des cartes de crédit au niveau mondial, devançant de peu l'acquisition de MBNA Corp par Bank of America en 2005 pour un montant de 35,19 milliards de dollars, selon les données de Dealogic.

Les analystes ont adopté un ton prudent quant à l'examen antitrust auquel l'opération devrait être soumise.

L'entreprise combinée créera le premier acteur du secteur très concentré des cartes de crédit, où les 10 premiers détiennent déjà environ 90 % des parts de marché, ce qui renforcera la surveillance réglementaire, ont déclaré les analystes de J.P. Morgan.

"Il est probable que les régulateurs examinent attentivement cette opération, étant donné que Capital One et Discover sont deux des plus grandes sociétés de cartes de crédit aux États-Unis", a déclaré à Reuters Susannah Streeter, responsable de l'argent et des marchés chez Hargreaves Lansdown.

"Toutefois, étant donné les économies considérables attendues en termes de coûts opérationnels, avec des synergies de 1,5 milliard de dollars attendues en 2027, Capital One pense que les obstacles réglementaires complexes valent la peine d'être surmontés pour obtenir des rendements significatifs", a ajouté Mme Streeter.

Les actions de Capital One ont chuté de 5,7 % dans les heures précédant la mise sur le marché.