Discover Financial Services ou Capital One Financial paieront une indemnité de rupture de 1,38 milliard de dollars si la fusion des deux sociétés échoue, quelles que soient les circonstances, a-t-on appris jeudi d'une source réglementaire.

L'opération en actions annoncée lundi créerait le plus grand émetteur de cartes de crédit aux États-Unis, mais elle donnerait également à Capital One l'accès au réseau de paiement de Discover, ce qui lui permettrait de moins dépendre des géants des paiements que sont Visa et Mastercard.

Capital One, troisième émetteur de cartes de crédit Visa et MasterCard aux États-Unis, a déclaré en début de semaine que le transfert de son portefeuille de cartes de ces deux géants des paiements vers le réseau de Discover l'aiderait à générer 1,2 milliard de dollars en 2027. (Reportage de Pritam Biswas à Bengaluru ; Rédaction de Maju Samuel et Shailesh Kuber)