La députée démocrate Maxine Waters a déclaré mercredi qu'elle était "profondément opposée" au projet d'acquisition de Discover Financial par Capital One Financial pour un montant de 35,3 milliards de dollars et a appelé les autorités de régulation bancaire à bloquer l'opération.

"Cette fusion représente un nouveau combat pour limiter le pouvoir économique des mégabanques et garantir que notre système financier est conçu pour servir les consommateurs, les petites entreprises et les communautés à travers l'Amérique, et non Wall Street", a déclaré Mme Waters.

Selon cinq experts en droit des sociétés interrogés par Reuters, les chances de Capital One de faire passer l'accord aux autorités de régulation dépendent de la capacité de la banque à perturber le secteur très fermé des cartes de crédit aux États-Unis.

La combinaison de Capital One et de Discover, les quatre et cinq premiers acteurs du marché américain des cartes de crédit en termes de prêts, donnerait naissance au plus grand émetteur avec environ 250 milliards de dollars de soldes de cartes et une part de marché de 22 %, selon les analystes de TD Cowen.

"Une fusion de Capital One et Discover donnerait naissance à une banque de 625 milliards de dollars, soit plus que la taille combinée des trois banques qui ont fait faillite l'année dernière, Silicon Valley Bank, Signature Bank et First Republic", a déclaré M. Waters.

"La faillite de ces banques dites de taille moyenne a obligé notre gouvernement à utiliser ses outils d'urgence pour stabiliser le système bancaire et éviter la contagion.