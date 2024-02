* US REP. MAXINE WATERS : PROFONDÉMENT OPPOSÉE À L'ACQUISITION ANNONCÉE DE DISCOVER PAR CAPITAL ONE

* US REP. MAXINE WATERS : LA FUSION ENTRE CAPITAL ONE ET DISCOVER AURA DES CONSÉQUENCES MAJEURES POUR LES CONSOMMATEURS ET LES PETITES ENTREPRISES PARTOUT DANS LE MONDE.

* US REP WATERS : AS DEPARTMENT OF JUSTICE, BANKING REGULATORS REVIEW THIS PROPOSED ACQUISITION, I CALL ON THEM TO MOVE QUICKLY TO BLOCK IT