Deux régulateurs bancaires américains ont annoncé mardi qu'ils organiseraient une réunion publique le 19 juillet afin de recueillir des commentaires sur le projet d'acquisition de Discover Financial Services par Capital One Financial Corporation.

La Réserve fédérale et l'Office of the Comptroller of the Currency ont également annoncé qu'ils prolongeaient jusqu'au 24 juillet 2024 la période de consultation publique sur l'opération en cours, d'un montant de 35 milliards de dollars. (Reportage de Pete Schroeder, édition de Chris Reese)