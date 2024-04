Capital One Financial Corporation est spécialisé dans les prestations de services financiers. Les revenus par activité se répartissent comme suit : - émission de cartes de débit et de crédit (66,8%) ; - banque de détail (24,1%) : vente de produits et de services bancaires classiques et spécialisés (crédit immobilier, crédit à la consommation, etc.) à destination des particuliers et des entreprises ; - banque commerciale (9,1%).

Indices liés S&P 500