Walmart a réglé le litige qui l'opposait à Capital One au sujet de leur partenariat en matière de cartes de crédit, qui faisait de Capital One l'émetteur exclusif des cartes de crédit à la consommation portant la marque Walmart avant de prendre fin le mois dernier.

L'affaire a été classée jeudi par la juge du district de Manhattan, Katherine Polk Failla, après que les sociétés ont réglé toutes les réclamations et demandes reconventionnelles. Les conditions n'ont pas été divulguées.

Failla avait statué en mars que Walmart pouvait mettre fin au partenariat de manière anticipée parce que le service à la clientèle de Capital One n'avait pas été à la hauteur. Le partenariat a débuté en 2019.

Une porte-parole de Walmart, basé à Bentonville (Arkansas), n'a pas souhaité faire de commentaire vendredi.

Capital One, basée à McLean, en Virginie, et ses avocats n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Walmart, le plus grand détaillant au monde, a poursuivi Capital One en avril 2023, affirmant que la banque était trop lente à enregistrer les transactions sur les comptes des détenteurs de cartes et qu'elle ne remplaçait pas rapidement les cartes perdues.

Capital One a rétorqué que ses manquements présumés ne justifiaient pas la rupture du partenariat, que les deux sociétés considéraient comme une "option nucléaire".

En annonçant la fin du partenariat, Capital One a déclaré qu'elle convertirait les cartes de marque Walmart éligibles en d'autres cartes, et que les détenteurs de cartes ne perdraient pas les récompenses accumulées.

En février, Capital One a accepté de racheter Discover Financial Services, son concurrent dans le domaine des cartes de crédit, dans le cadre d'une transaction entièrement boursière évaluée à 35,3 milliards de dollars.

L'affaire est la suivante : Walmart Inc et al v Capital One NA, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 23-02942.