Un juge fédéral a décidé mardi que Walmart pouvait mettre fin de manière anticipée à son partenariat de cartes de crédit avec Capital One parce que la banque n'a pas fourni le niveau requis de service à la clientèle.

La juge du district de Manhattan, Katherine Polk Failla, a déclaré que les termes de l'accord de 2018 faisant de Capital One l'émetteur exclusif des cartes de crédit de la marque Walmart aux États-Unis "dictent clairement" que les "échecs répétés de Capital One en matière de service à la clientèle" autorisent Walmart à mettre un terme à leur relation.

Capital One, dont le siège se trouve à McLean, en Virginie, a déclaré qu'elle n'était pas d'accord avec la décision et qu'elle évaluait son droit de faire appel.

Walmart, dont le siège se trouve à Bentonville (Arkansas), s'est déclaré satisfait de la décision.

Le plus grand détaillant du monde avait accusé Capital One d'avoir été trop lent à enregistrer de nombreuses transactions sur les comptes des titulaires de cartes et de ne pas avoir remplacé rapidement de nombreuses cartes perdues.

Les problèmes ont été découverts à la fin de l'année 2022 et au début de l'année 2023.

Walmart a déclaré qu'il pourrait mettre fin au partenariat si Capital One ne respectait pas l'une des 13 normes "critiques" de service à la clientèle au moins cinq fois au cours d'une période de 12 mois.

Capital One a déclaré que le détaillant ne pouvait invoquer ce droit que s'il ne respectait pas une seule norme critique au moins cinq fois.

Dans une décision lourdement expurgée qui se lit comme une leçon de grammaire, y compris la signification de "a" et "an" et l'expression adverbiale "cinq fois ou plus", Mme Failla a déclaré que les termes "clairs et sans ambiguïté" de l'accord favorisaient le point de vue de Walmart.

Elle a déclaré que l'interprétation de Capital One laisserait Walmart impuissant même si la banque ne respectait pas les 13 normes de service à la clientèle quatre fois par an - 52 manquements au total - pendant 10 ans, une position que Walmart a qualifiée de "manifestement absurde".

M. Failla a demandé aux deux entreprises de lui indiquer, d'ici au 19 avril, comment résoudre leurs demandes et demandes reconventionnelles restantes.

Le procès a débuté en avril 2023. Capital One a accepté le mois dernier de racheter Discover Financial Services, son rival dans le domaine des cartes de crédit, dans le cadre d'une transaction entièrement boursière évaluée à 35,3 milliards de dollars.

L'affaire est la suivante : Walmart Inc et al v Capital One NA, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 23-02942.