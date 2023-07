CAPITAL POWER CORPORATION : BMO Capital conserve son opinion neutre

Capital Power Corporation développe, acquiert, possède et exploite des installations de production d'énergie renouvelable et thermique et gère ses portefeuilles connexes d'électricité et de gaz naturel en entreprenant des activités de commerce et de marketing. La société participe à l'exploitation d'installations de production d'électricité au Canada, notamment en Alberta, en Colombie-Britannique et en Ontario, et aux États-Unis, notamment en Caroline du Nord, au Nouveau-Mexique, au Kansas, en Alabama, en Arizona, au Dakota du Nord, en Illinois, au Texas et au Michigan. Elle détient également un portefeuille de sites de développement éolien et solaire aux États-Unis et au Canada. Elle construit, possède et exploite des installations de production, qui comprennent des énergies renouvelables et thermiques. Elle possède environ 7 500 mégawatts (MW) de capacité de production d'énergie dans 29 installations en Amérique du Nord. Ses projets en développement avancé comprennent environ 310 MW de capacité de production renouvelable en propriété en Caroline du Nord et en Alberta et 512 MW de capacité supplémentaire de cycle combiné au gaz naturel.