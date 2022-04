Analyse-Les ambitieux plans de capture du carbone de l'Alberta dépendent du soutien du gouvernement canadien et des actionnaires.

Si elle est couronnée de succès, la stratégie de CSC de l'Alberta pourrait débloquer des milliards de dollars d'investissements de la part de sociétés mondiales visant à atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2050, comme le fabricant de produits chimiques Dow Inc et le producteur d'hydrogène Air Products.

La semaine dernière, la province a retenu six propositions d'entreprises, dont Enbridge et Shell, pour explorer le développement de centres de stockage du carbone à accès libre dans la région d'Edmonton. Ces centres auraient la capacité de stocker environ 20 % des émissions totales de l'Alberta, riche en pétrole, selon les analystes de la Banque Nationale.

Mais le développement du stockage du carbone n'est qu'une partie de l'équation. Les gros émetteurs industriels doivent également investir dans la technologie nécessaire pour capturer le carbone et le transporter vers les sites de stockage, un processus coûteux qui ne rapporte rien aux pollueurs.

L'industrie la plus émettrice du Canada, le secteur pétrolier et gazier, a fait pression pour obtenir un crédit d'impôt fédéral couvrant jusqu'à 75 % des coûts initiaux, même si les producteurs bénéficient d'un flux de trésorerie disponible record grâce à la flambée des prix du brut.

"Ce sont des projets à très grande échelle et à forte intensité de capital", a déclaré Mark Demchuk, directeur national du Centre international de connaissances sur le CSC. "L'exploitation durable est importante pour les actionnaires, mais le rendement du capital investi est un élément assez essentiel."

M. Demchuk estime qu'un projet type permettant de capturer un million de tonnes de carbone par an coûterait environ 1 milliard de dollars canadiens (803,7 millions de dollars) à construire.

Au Canada, les entreprises calculent qu'à long terme, il sera moins coûteux d'investir dans le CSC que de payer les taxes fédérales croissantes sur le carbone, qui devraient passer de 50 à 170 dollars canadiens la tonne d'ici 2030.

Le gouvernement canadien devrait publier les détails d'un crédit d'impôt pour le CSC dans le budget fédéral de jeudi.

BOOM DES INVESTISSEMENTS

La promesse du Canada de réduire les émissions de 40 à 45 % par rapport aux niveaux de 2005 d'ici 2030 repose également sur le CSC, bien que les écologistes préviennent qu'il prolongera la vie de l'industrie des combustibles fossiles.

"L'impératif pour les entreprises du monde entier à l'heure actuelle est de réduire leur empreinte carbone par tous les moyens disponibles", a déclaré Kevin Birn, analyste chez S&P Global. "Le CSC est une solution pour les émissions industrielles, même si beaucoup de gens ne l'aiment pas."

L'Agence internationale de l'énergie affirme que le CSC est essentiel si le monde veut atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2050, et estime que la capacité de stockage du carbone doit atteindre 7,6 milliards de tonnes, contre environ 40 millions de tonnes actuellement.

Les efforts déployés par l'Alberta pour développer la capacité de CSC ont contribué à attirer des milliards de dollars de propositions de nouveaux projets industriels dans la région d'Edmonton au cours de l'année dernière, y compris l'usine d'éthylène à taux zéro de Dow. Tous les projets comptent sur le CSC pour réduire leur empreinte carbone.

"La capture du carbone est essentielle au projet, qui est un élément clé de l'engagement de Dow à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050", a déclaré Tyler Edgington, président de Dow Canada, dans un courriel.

La société n'a pas fixé de prix pour le projet, mais le premier ministre Jason Kenney a déclaré qu'il s'agirait du plus grand investissement en capital en Alberta depuis une décennie. Les dépenses pour les grands projets en Alberta se sont taries après que le dernier boom de la construction de sables bitumineux se soit estompé suite à l'effondrement des prix du pétrole en 2014.

L'opérateur de pipelines Enbridge s'est associé à Lehigh Cement et Capital Power pour transporter et stocker leurs émissions dans le cadre de sa proposition de plaque tournante, à partir de 2025.

"Nous prévoyons d'investir des centaines de millions de dollars dans l'infrastructure de transport et de stockage du carbone pour le hub. En retour, cela débloquera des investissements plus importants dans les projets de capture (de Lehigh et de Capital Power) qui se chiffreront en milliards de dollars", a déclaré Jesse Semko, porte-parole d'Enbridge.

(1 $ = 1,2442 dollar canadien)