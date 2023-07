Capital Properties, Inc. a pour activité la location du terrain appartenant à la société dans Capital Center et de la propriété adjacente à Capital Center (parcelle 20) dans le centre-ville de Providence, Rhode Island, dans le cadre de baux fonciers à long terme d'une durée de 99 ans ou plus. La société possède environ 18 acres dans Capital Center, qui se compose de 13 parcelles individuelles. Capital Center, environ 77 acres de terrain, est le résultat d'un projet de développement entrepris par l'État de Rhode Island, la ville de Providence et la National Railroad Passenger Corporation (Amtrak). La société possède environ 18 acres dans le Capital Center Area de Providence, Rhode Island. La société possède ou contrôle également 23 sites dans le Rhode Island et le Massachusetts, sur lesquels 44 faces de panneaux d'affichage ont été construites.

Secteur Développement et opérations immobilières