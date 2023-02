Capital & Regional ajoute l'ex-PDG d'Annuity Properties à son conseil d'administration

Capital & Regional PLC - Société d'investissement immobilier basée à Londres et spécialisée dans les centres commerciaux de proximité - Nomme Panico Theocharides au poste de directeur non exécutif à compter de mercredi. Theocharides remplace George Muchanya. Panico a récemment rejoint Growthpoint Properties Ltd en tant que responsable des investissements.

Theocharides était le co-directeur général d'Annuity Properties Ltd. Il a contribué à la fondation et à la cotation de la société sur le JSE en mai 2012.

Cours actuel de l'action à Londres : 55,00 pence, en baisse de 4,4% lundi

Variation sur 12 mois : baisse de 9,8 %.

Cours actuel de l'action à Johannesburg : 11,96 ZAR, inchangé

Variation sur 12 mois : baisse de 7,3%.

Par Artwell Dlamini, journaliste d'Alliance News

