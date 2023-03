Capital & Regional rétablit son dividende après avoir renoué avec la rentabilité

(Alliance News) - Capital & Regional PLC a déclaré jeudi qu'elle était revenue dans les chiffres noirs après une forte performance en 2022, ce qui lui laisse une marge de manœuvre pour réduire sa dette et reprendre le versement de dividendes.

La société d'investissement immobilier basée à Londres et spécialisée dans les centres commerciaux de proximité a enregistré un bénéfice avant impôt de 5,0 millions GBP en 2022, contre une perte de 16,9 millions GBP en 2021.

Les revenus ont augmenté de 11 %, passant de 54,6 millions de GBP à 60,6 millions de GBP, avec une amélioration des taux d'occupation. Le taux d'occupation est passé de 92,9 % à 94,1 %.

Capital & Regional a repris ses dividendes, en versant 5,25 pence. Le bénéfice ajusté par action est passé de 5,4 pence à 6,2 pence, tandis que le bénéfice net par action s'est raffermi de 7,8 pence à 9,9 pence.

"Après les défis très évidents de 2020 et 2021, l'environnement de détail auquel l'entreprise a été confrontée en 2022 était plus nuancé. Du côté positif, nous avons vu la fin des restrictions liées à la pandémie, tous les commerçants ayant ouvert leurs portes et la fréquentation ayant tendance à remonter vers les niveaux de 2019. Les défaillances des commerces ont considérablement diminué et les niveaux de recouvrement des loyers se sont nettement améliorés", a déclaré le président David Hunter.

"Contrebalançant les bonnes nouvelles, l'économie britannique a été confrontée à des difficultés croissantes dues à une faible croissance, une inflation élevée et la fin brutale de plus d'une décennie de taux d'intérêt très bas accompagnant une chute spectaculaire de la confiance des consommateurs", a déclaré Hunter.

La valeur nette d'inventaire par action a augmenté de 3,9 %, passant de 102 à 106p.

Le directeur général Lawrence Hutchings a déclaré que le groupe a renforcé son bilan à la suite d'une levée de fonds réussie et d'une restructuration de la dette en novembre 2021.

La dette nette s'élevait à 130,9 millions de GBP à la fin de 2022, soit une baisse de 29 % par rapport aux 185,3 millions de GBP de l'année précédente.

Pour l'avenir, Capital & Regional a prévu une augmentation de plus de 20 % du bénéfice ajusté à moyen terme. En 2022, le bénéfice ajusté a augmenté de 59 %, passant de 6,5 millions de GBP à 10,3 millions de GBP.

Par Artwell Dlamini, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.