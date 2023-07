Capital Trade Links Limited est une société basée en Inde, qui fournit des financements aux particuliers et aux organisations. La société propose des facilités de crédit aux particuliers, aux entités commerciales, qu'il s'agisse d'entreprises individuelles, de sociétés de personnes, de sociétés ou de toute autre entité juridique, à des fins personnelles et commerciales. La Société génère des fonds à partir des ressources financières du marché. La Société offre des prêts personnels, des prêts commerciaux, des prêts pour véhicules, des prêts contre propriété, des prêts contre garantie et des prêts aux entreprises. Elle propose un prêt personnel au demandeur âgé d'environ 21 à 26 ans et ayant un minimum de deux ans d'expérience professionnelle totale. Le montant maximum du prêt personnel proposé par la société est d'environ 75 lakh roupies. Le demandeur doit être âgé d'environ 25 à 55 ans pour demander un prêt commercial auprès de la société. Le demandeur doit également posséder une entreprise en activité depuis au moins trois ans et avoir réalisé des bénéfices au cours des deux années précédentes.

Secteur Services financiers aux entreprises