CapitaLand Ascendas REIT est une société d'investissement immobilier (REIT) basée à Singapour. La société possède et gère un portefeuille bien diversifié. Le portefeuille comprend 228 propriétés d'investissement à Singapour, en Australie, aux États-Unis (US) et au Royaume-Uni (UK)/Europe. La société est gérée par CapitaLand Ascendas REIT Management Limited. Les secteurs d'activité de la société comprennent l'espace commercial et les sciences de la vie, l'industrie et les centres de données, ainsi que la logistique. Le secteur des espaces commerciaux et des sciences de la vie comprend des biens situés dans des parcs d'affaires et scientifiques, des bureaux de banlieue et des immeubles de bureaux. Les biens immobiliers liés aux sciences de la vie sont des espaces commerciaux avec des spécifications prêtes pour les laboratoires. Les propriétés industrielles et les centres de données comprennent des propriétés industrielles légères et de haute qualité, ainsi que des usines plates et des centres de données. Ces propriétés proposent une gamme d'installations de base à haut de gamme pour répondre aux besoins de divers clients. Propriétés logistiques équipées d'une charge au sol et d'une hauteur de plancher élevées.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial