CapitaLand Investment Limited (CLI), anciennement CapitaLand Investment Management Limited, est un gestionnaire d'investissements immobiliers (REIM) basé à Singapour. Il fournit des plateformes de gestion des investissements et des services d'hébergement. Ses secteurs d'activité comprennent les activités liées aux revenus d'honoraires et les investissements immobiliers. Ses activités liées aux honoraires comprennent l'investissement et la gestion d'actifs de fonds cotés en bourse, l'investissement et la gestion d'actifs de fonds non cotés en bourse, la gestion d'hébergement pour les propriétaires et les tiers propriétaires d'actifs d'hébergement, et la gestion immobilière dans diverses catégories d'actifs. Ses investissements immobiliers comprennent des participations dans des fonds cotés, des participations dans des fonds non cotés et des investissements immobiliers. Le portefeuille de la société, composé de développements intégrés, de commerces, de bureaux, de logements et d'actifs de la nouvelle économie tels que des parcs d'affaires, des centres industriels, logistiques et de données, est soit détenu/géré directement, soit par le biais de sa plateforme de gestion de fonds.

Secteur Services immobiliers