Capitan Silver Corp est une société canadienne d'exploration minière d'or et d'argent. L'activité de la société est l'acquisition et l'exploration de propriétés minières au Mexique. Elle est engagée dans l'exploration de son projet Cruz de Plata à haute teneur en argent, qu'elle détient à 100 %, à Durango, en plein cœur de la ceinture d'argent du Mexique. Le projet Cruz de Plata comprend un prospect d'or oxydé (appelé El Capitan) et deux mines d'argent historiques (Jesus Maria et San Rafael) situées dans le district minier historique de Penoles à Durango, au Mexique. Le projet Cruz de Plata a réalisé environ 86 trous de forage au diamant totalisant plus de 11 550 mètres. Le gisement d'argent Jesus Maria (JM) est situé à environ 280 m au nord-est du gisement Capitan. La filiale de la société est Rios de Suerte S.A. de C.V.

Secteur Sociétés minières intégrées