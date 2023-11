Capitol Health Limited est une société basée en Australie dont l'activité principale est la fourniture de services d'imagerie diagnostique. La société exerce ses activités par l'intermédiaire d'établissements d'imagerie diagnostique en Australie. Elle exploite environ 63 cliniques dans les États de Victoria, de Tasmanie, d'Australie-Occidentale et d'Australie-Méridionale. Ses activités sont regroupées sous les marques Capital Radiology, Imaging at Olympic Park, Radiology Tasmania, Fowler Simmons Radiology, Women's Imaging et Direct Radiology. La société répond aux besoins des patients nécessitant des services d'imagerie diagnostique et interventionnelle, notamment des radiographies générales, des échographies, des tomodensitométries (CT) et des imageries par résonance magnétique (IRM), ainsi que des services spécialisés, tels que la mammographie, l'échocardiographie, la médecine nucléaire, l'imagerie cardiaque et les procédures musculo-squelettiques spécialisées.

Secteur Installations et services en soins de santé