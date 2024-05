Capral Limited est une société basée en Australie, qui se consacre à la fabrication, à la commercialisation et à la distribution de produits fabriqués et semi-finis en aluminium. La société fabrique une gamme de produits et de systèmes en aluminium extrudé. Elle distribue ces produits fabriqués, ainsi qu'un petit nombre de produits achetés, par le biais de deux canaux de distribution. Elle approvisionne trois segments de marché par le biais de chacun de ses canaux de distribution : Résidentiel, Commercial et Industriel. Le segment résidentiel fournit de l'aluminium et d'autres composants pour les fenêtres et les portes, les douches, les armoires et les produits de sécurité. Le segment commercial fournit de l'aluminium et d'autres composants pour les fenêtres et les portes, l'aménagement intérieur et d'autres produits liés aux bâtiments commerciaux. Le segment industriel fournit des extrusions d'aluminium et des produits laminés à usage industriel. Ses systèmes comprennent des fenêtres, des portes, des systèmes d'encadrement, des murs-rideaux, de la quincaillerie pour portes et fenêtres, des douches et des peignoirs, etc.

Secteur Aluminium