Capri Global Capital Limited est une société financière non bancaire basée en Inde et présente principalement dans deux verticaux : les prêts aux micro, petites et moyennes entreprises (MSME) et les prêts immobiliers. Elle est impliquée dans les services financiers, à l'exception des activités d'assurance et de financement des retraites. Elle propose divers produits, tels que des prêts aux MPME/ PME, des prêts contre propriété, des financements de construction/projets, des financements adossés à des flux de trésorerie/actifs, des dettes structurées, des prêts pour fonds de roulement, des prêts indirects aux NBFC, des prêts automobiles et des co-prêts avec les banques. Son activité de financement de la construction fournit des prêts aux petits et moyens promoteurs immobiliers. Ses clients sont principalement des propriétaires de points de vente au détail, des propriétaires de magasins de fournitures, des propriétaires de magasins de matériel de quincaillerie ou des prestataires de services tels que l'éducation et le transport. Elle dessert divers segments de marché, tels que les prêts aux MPME, les prêts indirects, le financement de la construction et la distribution de prêts automobiles.