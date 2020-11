CAPRI : la maison mère de Versace, bat le consensus

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Capri Holdings a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes grâce à des réductions de coûts. Le groupe propriétaire des marques Versace, Jimmy Choo and Michael Kors a également bénéficié d'une reprise de la demande en Chine. Au deuxième trimestre clos le 26 septembre, le groupe a réalisé un bénéfice net en hausse de 67% à 122 millions de dollars. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 90 cents alors que le consensus le donnait à 4 cents. Le chiffre d'affaires a reculé, lui, de 23% à 1,11 milliard. Wall Street escomptait 925,8 millions.Les ventes de Versace ont reculé de plus de 15% à 195 millions, celles de Jimmy Choo de 2,4% à 122 millions et celles de Michael Kors de 27% à 793 millions.