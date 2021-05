CAPRI : bat le consensus et fixe ses objectifs 2022

Le groupe Capri a publié au dernier trimestre de son exercice fiscal 2021 (clos le 27 mars) une perte de 183 millions de dollars, soit 1,21 dollar par action, contre une perte de 551 millions, ou 3,69 dollars par action, un an plus tôt. En valeurs ajustées, le groupe de mode, propriétaire notamment des marques Versace et Michael Kors, a enregistré un bénéfice de 38 cents par action, soit largement au-dessus des 2 cents attendus par le consensus FactSet. Le chiffre d'affaires s'établit à 1,197 milliards de dollars, quasi-stable sur un an.



Pour 2022, Capri table sur des ventes de 5,1 milliards de dollars et un BPA de 3,7 à 3,8 dollars (consensus à 4,9 milliards et 3,74 dollars respectivement), dont 1,1 milliard et 75 cents au cours du premier trimestre du premier exercice.