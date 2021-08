Capri Holdings : Joshua Schulman va prendre les commandes

Capri Holdings a nommé Joshua Schulman directeur général de la marque Michael Kors et, à compter de septembre 2022, directeur général de l'ensemble de la société, qui comprend également les marques Versace et Jimmy Choo. Joshua Schulman succède à John Idol, qui deviendra président exécutif lorsque son successeur assumera le rôle de directeur.



Joshua Schulman vient de Tapestry, où il était PDG de la marque Coach. C'est un vétéran du secteur du luxe, puisqu'il a été président de Bergdorf Goodman de 2012 à 2017, PDG de Jimmy Choo de 2007 à 2012, avant de faire partie de Capri et a occupé des postes chez Yves Saint Laurent et Gucci.