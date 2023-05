Capri : accuse de fortes pertes trimestrielles

Au quatrième trimestre fiscal 2023, les revenus totaux de Capri s'élèvent à 1,33 milliard de dollars en diminution de 10,5 % par rapport à l'année dernière. Sur cette période, le groupe de luxe américain a signalé une perte d'exploitation de 40 millions de dollars et une marge d'exploitation de 3%, contre un bénéfice d'exploitation de 119 millions de dollars et une marge d'exploitation de 8% l'année précédente. Sur ce trimestre, sa perte nette s'est élevée à 34 millions de dollars, soit une perte par action de 28 cents.



L'année dernière, à la même période, Capri avait dégagé un bénéfice net de 81 millions de dollars, soit 54 cents par action.



Pour l'année 2024, le groupe vise un chiffre d'affaires d'environ 5,7 milliards de dollars et une marge opérationnelle d'environ 16,5%.