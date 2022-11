Capri : forte croissance de ses revenus au deuxième trimestre

Propriétaire des marques Michael Kors et Versace, Capri a publié ses résutats du deuxième trimestre. Les revenus totaux de 1,41 milliard de dollars ont augmenté de 8,6 % par rapport à l'an dernier. À taux de change constants, le chiffre d'affaires total a augmenté de 17,5 %. Son bénéfice net s'est élevé à 224 millions de dollars, ou 1,63 dollar par action diluée, contre 200 millions de dollars, ou 1,30 dollar par action diluée, l'année précédente.



Le bénéfice net ajusté s'est élevé à 245 millions de dollars, ou 1,79 $ par action diluée, contre 235 millions de dollars ou 1,53 $ par action diluée, l'année précédente.

Le revenu d'exploitation s'est élevé à 252 millions de dollars et la marge d'exploitation à 17,8 %, contre 195 millions de dollars et 15,0 % l'année précédente. Le bénéfice d'exploitation ajusté s'est élevé à 280 millions de dollars et la marge d'exploitation à 19,8 %, contre 241 millions de dollars et 18,5 % l'année précédente.



Les stocks nets au 1er octobre 2022 s'élevaient à 1,180 milliard de dollars, soit une augmentation de 36 % par rapport à l'année précédente. Par rapport aux niveaux antérieurs à la Covid, les stocks du deuxième trimestre ont augmenté de 10 %. Cela représente une amélioration séquentielle et la direction continue de s'attendre à ce que les niveaux de stocks se modèrent tout au long de l'année.



John D. Idol, président et chef de la direction de la société, a déclaré : " Nous sommes satisfaits de notre performance au deuxième trimestre, car nous avons enregistré une forte croissance des revenus et un bénéfice par action record. Les résultats ont été tirés par la dynamique de nos trois maisons de luxe, reflétant la puissance de Versace, Jimmy Choo et Michael Kors ainsi que l'exécution continue de nos initiatives stratégiques.



John D. Idol a poursuivi : " En ce qui concerne le reste de l'exercice 2023, nous adoptons désormais une vision plus prudente de nos perspectives de revenus en raison d'un environnement macroéconomique de plus en plus incertain, des vents contraires liés aux devises étrangères et de l'impact continu des restrictions liées au Covid en Chine. "