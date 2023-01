Capri nomme Cedric Wilmotte au poste de directeur général de Michael Kors

Le groupe de luxe américain Capri Holdings a nommé lundi le nouveau directeur général de sa marque Michael Kors : Cédric Wilmotte. Il a récemment occupé le poste de directeur général par intérim de Versace de janvier à septembre 2022 et est actuellement directeur de l'exploitation de Versace. Avant son passage chez Versace, M. Wilmotte a dirigé la société Michael Kors EMEA depuis sa création en 2008 jusqu'en 2021. Pendant son mandat de président de Michael Kors EMEA, M. Wilmotte a été responsable de la croissance significative de Michael Kors dans la région.



Avant de rejoindre Michael Kors, M. Wilmotte a occupé des postes de direction chez Marc Jacobs à Paris de 2004 à 2008 et chez Donna Karan à New York, Londres et Milan de 1998 à 2004.