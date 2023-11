Capri Holdings Limited est une société holding. La société possède des marques qui sont des concepteurs, des commerçants, des distributeurs et des détaillants d'accessoires, de chaussures et de prêt-à-porter de marque pour femmes et hommes portant les noms de marque Versace, Jimmy Choo et Michael Kors ainsi que les marques et logos associés. Elle exerce ses activités dans trois secteurs isolables : Versace, Jimmy Choo et Michael Kors. Le segment Versace est engagé dans la vente de produits Versace par le biais de magasins de détail (y compris les concessions) et de sites de commerce électronique, par le biais de portes de gros (y compris les magasins multimarques). Le segment Jimmy Choo vend des produits Jimmy Choo dans des magasins de détail (y compris des concessions) et des sites de commerce électronique, par l'intermédiaire de grossistes (y compris des magasins multimarques). Le segment Michael Kors est engagé dans la vente de produits Michael Kors par le biais de magasins de détail (y compris les concessions) et de sites de commerce électronique, par le biais de magasins de gros. Il vend ses produits par le biais de trois canaux de distribution : le détail, la vente en gros et les licences.

Secteur Détaillant habillement et accessoires