Capricor Therapeutics, Inc. est une société de biotechnologie qui développe des thérapies cellulaires et exosomiques transformatrices pour le traitement et la prévention des maladies rares. Le programme de l'entreprise est axé sur le développement et la commercialisation d'une technologie de thérapie cellulaire composée de cellules dérivées de la cardiosphère (CDC) pour le traitement de la dystrophie musculaire de Duchenne (DMD). Son principal produit candidat, CAP-1002, est une thérapie cellulaire allogénique dérivée de la cardiosphère. CAP-1002 progresse dans la phase 3 du développement clinique pour le traitement de la dystrophie musculaire de Duchenne (DMD). CAP-1002 démontre des actions immunomodulatrices, antifibrotiques et régénératrices spécifiquement adaptées aux dystrophinopathies et aux maladies cardiaques. La société tire parti de sa technologie des exosomes, en utilisant sa plateforme StealthX pour le développement préclinique dans les domaines de la vaccinologie, de l'administration ciblée d'oligonucléotides, de protéines et de petites molécules thérapeutiques, afin de traiter et de prévenir un large éventail de maladies.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale