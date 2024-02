Capricor Therapeutics, Inc. est une société de biotechnologie. La société se concentre sur le développement de thérapies transformatrices à base de cellules et d'exosomes pour le traitement et la prévention des maladies musculaires et d'autres maladies sélectionnées. Le principal candidat de la compagnie, CAP-1002, est une thérapie cellulaire allogénique dérivée du cœur qui est en phase avancée de développement clinique pour traiter la dystrophie musculaire de Duchenne (DMD). CAP-1002 est conçu pour ralentir la progression de la maladie dans la DMD grâce aux actions immunomodulatrices, anti-inflammatoires et anti-fibrotiques des cellules dérivées de la cardiosphère (CDC), qui sont médiées par des exosomes sécrétés chargés d'une cargaison bioactive. CAP-2003 est le nom de son produit candidat à base d'exosomes, dérivé de ses CDC. La société développe également sa technologie des exosomes en tant que plateforme thérapeutique. La société se concentre sur le développement d'exosomes capables de délivrer des acides nucléiques, y compris l'ARN messager (ARNm), ainsi que des protéines pour traiter ou prévenir une variété de maladies.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale