Capricorn Energy PLC est un producteur d'énergie axé sur l'Égypte, qui possède un portefeuille d'actifs d'exploration, de développement et de production à terre dans le désert occidental, ainsi qu'une position de production dans la mer du Nord britannique. Les quatre zones de concession qui constituent sa position de production dans le désert occidental sont Obaiyed, qui comprend un champ de gaz onshore ; Badr El Din (BED) comprend cinq concessions productrices de pétrole et de gaz ; North East Abu Gharadig (NEAG) comprend la concession couvrant la zone NEAG Tiba et la zone NEAG Extension ; et la zone de concession Alam El Shawish West (AESW). Elle détient une participation non exploitée dans trois concessions d'exploration dans le désert occidental. Les cinq concessions productrices de BED sont BED-19, BED-20, BED-2, BED-17 et BED-3. La concession couvrant la zone de NEAG Tiba et la zone d'extension de NEAG comprend NEAG-1, NEAG-2, NEAG-3, NEAG-5, JG, JD et SHEIBA. La zone de concession d'AESW comprend AL ASSIL, AL BARQ, AL KARAM, AL MAGD et BAHGA.